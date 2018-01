Verdwaalde vuurpijl belandt in dakgoot flatgebouw 02u39 0 Koksijde In de Westendestraat in Koksijde was er tijdens oudejaarsnacht om 00.45 uur even paniek nadat een passant vlammen en vuur zag opstijgen vanuit de vierde verdieping van een flatgebouw.

Zowel de posten van Koksijde en Oostduinkerke rukten uit en ook een ladderwagen van brandweerpost Veurne snelde ter plaatse. Maar nog tijdens het aanrijden kwam er een melding dat er geen vuur meer te zien was. De brandweer deed nog een controle en stelde vast dat er geen sprake was van een brand. Het ging om een verdwaalde vuurpijl die afgestoken was en in de dakgoot van de flat belandde. Die bleef nog heel even branden waardoor het leek dat er ook brand was aan het gebouw zelf. De vuurpijl doofde echter uit en veroorzaakte geen schade. (JHM)