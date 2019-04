Verdachte mensensmokkelaar zit achter de tralies, maar ontkent slechte bedoelingen te hebben: “Ik wilde slachtoffers enkel helpen” Siebe De Voogt

05 april 2019

14u34 0 Koksijde Een 44-jarige Belg van Vietnamese origine zit in de cel op verdenking van mensensmokkel. Hij werd vorige week opgepakt in de buurt van enkele vrachtwagens met acht landgenoten in z’n wagen, maar zegt dat hij de slachtoffers enkele wilde helpen.

Vorige week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, merkte een patrouille van de lokale politie Westkust een Volkswagen Transporter op die stilstond bij enkele vrachtwagens in Koksijde. Kort nadien reed de bestuurder aan trage snelheid vooruit. Hij leek volgens de politie de vrachtwagens te inspecteren. De agenten gingen over tot een controle en ontdekten dat er in de wagen nog acht passagiers zaten, allen afkomstig uit Vietnam. De 44-jarige bestuurder, een Belg van Vietnamese origine, werd opgepakt en aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man geeft zijn betrokkenheid toe, maar zegt dat hij de slachtoffers enkel “om humanitaire redenen” wilde helpen. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand.