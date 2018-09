Vechtpartij met gewonden 07 september 2018

De politie is woensdagnacht om 3 uur tussenbeide gekomen bij een vechtpartij in de Leopold II-Laan. Een 19-jarige man uit Koksijde had een meisje van 19 uit Veurne verwond. Een 22-jarige man uit Koksijde kreeg een slag op het hoofd. De agressor kreeg een pv mee. (JHM)