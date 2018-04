Vandalen maken brievenbussen kapot 13 april 2018

In de S. Declerckstraat in Oostduinkerke waren woensdagnacht vandalen aan het werk. De inwoners van de straat stelden deze morgen vast dat zes brievenbussen afgebroken of uit de grond waren getrokken. De politie stelde zes processen-verbaal op ten aanzien van onbekenden en startte een onderzoek. (BBO)