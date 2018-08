Vandaag startschot voor Vierdaagse van de IJzer 21 augustus 2018

Defensie organiseerde gisteren de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Het startschot voor het wandelevenement 'Vierdaagse van de IJzer' geeft defensieminister Steven Vandeput deze ochtend. Voor kapitein-commandant Frederic Vanfraechem is het zijn eerste editie als directeur van de Vierdaagse. "We stevenen af op een record als we kijken naar de ruim 5.400 voorinschrijvingen. Dat evenaart de topeditie van 2014 toen er ook zoveel mensen zich vooraf registreerden op onze website. Toen hadden we 11.000 wandelaars. Het laatste herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog heeft een extra aantrekkingskracht en we hebben het weer aan onze kant. We merken dat de populairste afstand de 24 kilometer is, maar ook families vinden de weg naar de Vierdaagse dankzij het parcours van 8 kilometer. Dinsdag is het uitkijken naar de passage door het kamp van Lombardsijde en veldbatterij de Bamburg, twee sites die anders niet toegankelijk zijn. In Diksmuide kunnen we door de Dodengang. Donderdag vertrekken we in Poperinge met de brouwerij Sint-Bernardus als aangename tussenstop. Ieper wordt dit jaar een extra uitdaging omdat voor het eerst de wielerwedstrijd Great War Remembrance ook aankomt op hetzelfde moment. Beide sportactiviteiten hebben de herdenking van de oorlog als rode draad, dus passen ze wel bij elkaar. De Vierdaagse is verankerd met de Westhoek en dat zal ook na 2018 zeker zo blijven." Meer info op www.vierdaagse.be. (GUS)