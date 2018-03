Vanaf morgen tafelen bij Mondieu 30 maart 2018

02u35 0 Koksijde Morgen zaterdag openen Iain Wittevrongel (47) en An Taillieu (40) de deuren van hun nieuwe restaurant Mondieu op de site Ten Bogaerde.

"Na twaalf jaar restaurant Ten Bogaerde waarvan zes jaar met één ster in de Michelingids was het tijd voor een totaal nieuw concept", zeggen Iain en An. Ze leverden hun ster in en het interieur onderging een metamorfose. "Ik kan weer in alle vrijheid koken in een gemoedelijk kader waar we de gast in een huiselijke sfeer ontvangen", laat Iain weten. "Op de menukaart staan simpele gerechten zoals gebakken paling in tartaar, ossobucco of côte à l'os met verse frietjes. We streven naar een Franse brasserie. Blikvanger is het tabernakel met onze wijn bij de grote gastentafel in de oude kapel."





"Onze openingsuren zijn beperkt tot vrij- , zater- en zondag en ook maan- en dinsdagmiddag. Enerzijds vinden we zo de balans tussen werk en privé maar het is ook uit noodzaak want geschikt personeel vinden is niet evident. We zoeken nog steeds mensen die willen meedraaien. Het is met een gezonde portie spanning maar vooral met heel veel goesting dat we zaterdagmiddag voor het eerst ons vernieuwde restaurant openen. We kozen voor Mondieu als naam verwijzend naar het religieuze verleden van dit domein en het is een term die mooi bekt."





Info: www.mondieu.eu. (GUS)