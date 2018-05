Van Walleghem nieuwe Unizo-voorzitter 29 mei 2018

Notaris Vincent Van Walleghem volgt Patricia Vandenbroucke op als voorzitter van Unizo Koksijde. Patricia zat de afdeling zes jaar voor, maar komt in oktober op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vincent zit al sinds 1992 in het bestuur en was al eens vier jaar voorzitter. (GUS)