Van Herck kritisch: Koksijde is niet ambitieus genoeg GUS

14 december 2018

13u04 0 Koksijde Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) vindt dat Koksijde ambitie mist. Dat zei hij aan de Koksijdse gemeenteraad bij de bespreking van het budget. Hij hekelde ook de stijgende schuld in de kustgemeente.

“De schuld stijgt opnieuw in Koksijde naar 104 miljoen euro in 2019”, begon Van Herck kritisch aan zijn betoog tegen het meerjarenplan en budget. “Het geld is ook niet verdeeld volgens de noden. Nu ligt er 230.000 euro klaar om te investeren in de jeugd terwijl dat gerust een vijfvoud mag zijn. Ook naar de lokale handel gaat er te weinig aandacht. We denken aan het verhogen van renovatiepremies of subsidies voor gezinnen jonger dan 35 jaar die kiezen voor Koksijde als woonplaats. Momenteel staan 94 van de in totaal 738 handelspanden leeg. Het beleid moet ook meer inzetten op groene energie. De twee miljoen euro die de gemeente nu wil investeren in een microbrouwerij had het beter geïnvesteerd in de jeugd, betaalbaar wonen en lokale handel.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) reageerde kalm: “Het gaat nu om een overgangsbegroting, een technisch budget zeg maar. Pas volgend jaar komen we op de proppen met een meerjarenplan. We wilden het budget echter wel dit jaar laten goedkeuren want anders zitten we in 2019 met twee budgetten bij het begin en einde van het jaar. De schuld is de voorbije jaren met dertig miljoen euro gedaald. De schuld wordt betaald met vastgoedbelasting, onze inwoners draaien daarvoor niet op. We hebben geen aanvullende gemeentebelasting en zijn niet van plan om de onroerende voorheffing de volgende legislatuur te verhogen.”