Van duinentuin naar bloemenzee 'KOKET KOKSIJDE' NEEMT JE MEE OP BETOVERENDE WANDELING GUDRUN STEEN

07 september 2018

02u45 0 Koksijde Het thema van Koket Koksijde dit jaar? Diamanten en kristallen. In en rond het gemeentehuis vind je er tientallen, en ze zijn versierd met in totaal maar liefst 25.000 bloemen. De groendienst legde op het Theaterplein ook een heuse duinentuin aan. Vanaf vandaag kan je je ogen gaan uitkijken.

Het team van de technische dienst maakte de indrukwekkende constructies in en rond het gemeentehuis. "Na de thema's spinnen en onderwaterwereld koos ik voor deze derde editie voor diamanten en kristallen", vertelt Ides Leys, hoofd van de groendienst van Koksijde. Anderhalf jaar is hij al bezig met de voorbereiding van het driejaarlijkse evenement. Vanaf vandaag kan je de bebloemde kunstwerken in en rond het gemeentehuis bewonderen.





"De vijf ringen met een diameter van 3,5 tot 5 meter springen meteen in het oog, net zoals de twaalf kroonluchters. Om de immense sieraden te laten schitteren, hebben we heel wat spiegels gebroken. Al die scherven hebben we samengepuzzeld tot een letterlijk schitterend resultaat. Dat was vooral weekendwerk. Gelukkig hielpen mijn vrouw Dominiqe Jacques en wat vrijwilligers mee, want het was een tijdrovend karwei. Een aantal kristallen op de grond maken het plaatje compleet." En dan is er nog de raadzaal. "Jo Pattyn, een vroegere schoolkameraad en topflorist, maakte er een pareltje van. Hij liet zich inspireren door strandvliegers."





18 strandcabines

Het was een helse opdracht. "Maandagmorgen zijn we gestart met de opbouw en we werkten verder tot net voor de officiële opening. Er zitten ruim 25.000 bloemen verwerkt in alle kunstwerken, van anjers en dahlia's tot hortensia's en rozen." Het team van de groendienst legde op het Theaterplein ook een duinentuin aan. "We lieten 650 ton zand aanvoeren", geeft Ides mee. "In de achttien strandcabines tonen evenveel floristen hun creaties. Tijdens de Floraliën kunnen bezoekers stemmen op de mooiste cabine. Vorig jaar bezochten bijna 9.000 mensen Koket Koksijde."





Vandaag is het gemeentehuis open van 10 tot 22 uur met om 19.30 uur een concert van de koninklijke gemeentelijke harmonie van Koksijde. Morgen en zondag ben je welkom van 10 tot 22 uur. Maandag tot slot is het gemeentehuis toegankelijk van 10 tot 18 uur. Elke dag om 11 en 14 uur treedt de band Goe Beezig op. Het gemeentehuis is voor de gewone diensten vandaag, morgen en zondag gesloten. Om wachtrijen te voorkomen, raden de organisatoren aan om het ticket vooraf te kopen bij de toeristische dienst. De toegang bedraagt 10 euro, voor inwoners of tweedeverblijvers is dat 5 euro. Wie jonger is dan 18 jaar, mag gratis binnen. Info: www.visitkoksijde.be.