Vakantieoord Sea Nat voor naturisten boomt: extra kamer ingericht GUS

10 januari 2019

14u17 0 Koksijde Sea Nat, het enige vakantieoord voor naturisten in ons land, gevestigd in Koksijde boomt. Recent liet zaakvoerster An Engelen een derde kamer inrichten. “We prikkelen voortdurend alle zintuigen in onze kamers en wellness. Een oase van rust waar je in alle vrijheid kan logeren, dat streven we na”, vat An het samen.

Sea Nat is zijn vierde jaar gestart met een derde nieuwe kamer. “Die is 22 vierkante meter groot”, schetst An. “Door de kleurentherapie en muziek in de douche komen onze gasten helemaal zen. Door het matte glas van de cabine creëren we een bijzonder kleurenspel in de kamer. De sfeerverlichting komt uit de plinten van het meubilair. Het bed is elektrisch verstelbaar en heeft een lift die een groot scherm optilt voor de filmliefhebber. Een zorgvuldig uitgekozen geur prikkelt de neus.” An investeerde om en bij de 40.000 euro in de uitbreiding. “De twee kamers die we hadden kunnen zowel in bed and breakfast- als in logiesformule geboekt worden omdat ze een keuken hebben. Onze nieuwste kamer is enkel volgens het B&B-principe.”

An Engelen weet goed waarom het naturisme zo in trek is. “Het naturisme is een ideale manier om te ontkomen aan hedendaagse kwalen zoals stress, oververmoeidheid en burn-outs. Je haalt letterlijk en figuurlijk het harnas van je. Je doet niet alleen jouw kledij af maar hebt bijvoorbeeld ook geen broekzakken meer om de smartphone in weg te moffelen. Jouw achtergrond of status verdwijnt, je bent zoals de andere. Je hebt niets meer te bewijzen. Kortom je staat terug met de blote voeten op de grond. De filosofie kaderen wij in Sea Nat in door een relaxerende omgeving te creëren. Naast onze drie kamers hebben we in onze exotische tuin een jacuzzi en sauna. Nagenieten kan in de loungebar. Overal hangt een zalige geur en passen we de verlichting aan. Ontspanning naar een hoger niveau brengen is mijn missie.”

An is tevreden over de voorbije drie jaar. “We kregen van het provinciale toerismebedrijf Westtoer het Q kwaliteitslabel en ontvingen een subsidie in het kader van het project ‘Logies van de toekomst’. De gasten komen vooral uit België en Nederland. Opvallend veel West-Vlamingen ook. Vorig jaar hadden we zelfs mensen uit India. Enkel naturisten zijn welkom maar mochten mensen onze volledige infrastructuur afhuren dan kan het verblijf gekleed verlopen.”

Sea Nat vind je in de Molenwal 40 in Oostduinkerke. Info: www.seanat.be.