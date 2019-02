Urban Explorers veroordeeld voor koperdiefstal in Home Mathilde Schroyens Bart Boterman

05 februari 2019

13u36 0 Koksijde Twee twintigers uit Lo-Reninge zijn veroordeeld voor een koperdiefstal in Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald in Koksijde. De twee ‘urban explorers’ gingen het leegstaande gebouw in maart 2018 verkennen, maar keerden twee weken later terug voor het koper. Enrico D. liet verstek op het proces in Veurne en kreeg 6 maanden celstraf. Nick V. was wel aanwezig en komt weg met 50 uur werkstraf.

Het was een anonieme wagen van de politie Westkust die een geparkeerd voertuig met koper erin op de parking van de McDonald’s in Koksijde zag staan. Die bleek toe te behoren aan Nick V. (29) uit Lo-Reninge, een man met Antwerpse roots. Samen met Enrico D. (21) uit Lo-Reninge was hij na de koperdiefstal naar de McDonald’s gereden om iets te eten. Buiten werden ze opgewacht door de politie. De mannen werden meegenomen voor verhoor en legden bekentenissen af.

“Eigenlijk had mijn vriend geld nodig. Ik ging gewoon mee om hem te helpen. Toen we aankwamen, was het meeste koper overigens al verdwenen. Hier en daar hebben we nog wat meegenomen. Ik was in elk geval enorm geschrokken toen de politie ons opwachtte”, sprak Nick V. tijdens het proces. Zijn kompaan Enrico D. stuurde zijn kat naar het proces en kon op die manier geen aanspraak maken op een werkstraf.

Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald, vernoemd naar de eerste vrouwelijke Antwerpse burgemeester, was een vakantieverblijf dat gegeerd was bij Antwerpenaren. Sinds 2013 staat het gebouw leeg om plaats te ruimen voor assistentiewoningen voor senioren. Op Youtube zijn er al verschillende filmpjes van urban explorers opgedoken die ronddwalen in het gebouw.