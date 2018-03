Unizo-voorzitster Patricia Vandenbroucke op lijst N-VA 21 maart 2018

03u02 0 Koksijde Patricia Vandenbroucke (47) uit Koksijde is voor het eerst kandidaat op de N-VA-lijst van Koksijde. Ze runt kledingzaak WeekendMode en is al vijf jaar voorzitster van de lokale Unizo-afdeling. "Het gebrek aan inspraak is een belangrijk werkpunt voor deze gemeente."

"Verder pleit ik voor een uitbouw van de dienst lokale economie en een afbakening van de commerciële zone. Dat is belangrijk in de strijd tegen de leegstand. Ook de leegstanddatabank moeten we actiever gebruiken en de ongebruikte etalages gebruiken we beter voor kunst of exposities. Onze gemeente telt een pak zelfstandigen die we zeker wat meer in de kijker mogen zetten. Ook op het vlak van parkeren is er werk aan de winkel. Sms-parkeren bijvoorbeeld is een must in een kustgemeente."





Meerderheid breken

Lijsttrekker Sander Loones is tevreden met Patricia als nieuw gezicht. "Wonen en werken worden de speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezing in onze gemeente. Als kandidaat-burgemeester wil ik zowel de jongeren als de oudere inwoners van onze gemeente boeien. Het wordt een uitdaging om de absolute meerderheid van de Lijst van de Burgemeester te breken, maar als we daarin slagen, willen we zeker ons volle gewicht in de schaal werpen." Sander liet nog weten dat Patricia's vader Gerard, die nu gemeenteraadslid is, waarschijnlijk niet meer op de lijst zal staan. Patricia zelf krijgt een topplaats, maar op welke plaats ze precies zal staan, ligt voorlopig nog niet vast. (GUS)