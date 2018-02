Unizo kaart leegstand aan 16 februari 2018

"Met 11,3 procent is de leegstand bij de commerciële panden in Kok-sijde een probleem", stelt lokaal Unizo-voorzitster Patricia Vandenbroucke. "De gemeente moet daarom veel meer inzetten op de economie. Het stimuleren van pop-ups kan een meerwaarde zijn. De gemeente kan eigenaars van leegstaande panden aanmoedigen om hun etalage te verhuren aan handelaars in de buurt. Daarnaast is er nood aan een deskundige lokale economie die een actieplan opstelt. Er zijn ook meer fietsenstallingen of laadpunten voor elektrische fietsen nodig. In de rode zones pleiten we voor een constant betalend parkeren. Ook het aantal shop & go-plaatsen moet omhoog. Wij denken ook dat een fusie met omliggende gemeenten bespreekbaar moet zijn, zeker in het kader van de schuldafbouw. Tot slot biedt de luchtmachtbasis enorm veel mogelijkheden, terwijl de huidige helikopterbasis moet blijven." (GUS)