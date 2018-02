Uitbater Koko Royal sluit zaak na klachten nachtlawaai 27 februari 2018

De vorige uitbater van danscafé Koko Royal in de Zeelaan in Koksijde werd gisteren opnieuw veroordeeld in de politierechtbank wegens nachtlawaai. De vorige keer kreeg Brecht V. nog de opschorting, deze keer een boete van 160 euro. Het waren zijn bovenburen René Decorte en vrouw die keer op keer klacht indienden tegen V. wegens nachtlawaai. "Er zijn al tal van maatregelen genomen maar het bonkende lawaai bleef, en niet alleen in het weekend. De kleinkinderen konden niet meer komen overnachten, zo erg was het." V. werd deze keer veroordeeld voor feiten van 3 september. "Hij heeft zijn zaak nu gesloten en overgelaten", sprak zijn advocaat Dirk Waeyaert. "Men is er dus in geslaagd om door hun aanhoudende klachten een jonge ondernemer weg te pesten. Voor hem is dat ook een financieel debacle: hij investeerde volop om het lawaai, dat er enkel was als de deuren opengingen, tegen te houden maar het was nooit genoeg."





V. moet zijn ex-bovenburen 500 euro schadevergoeding betalen, ze vroegen het dubbele. (JHM)