Twee Seakings op de Oostduinkerkse carnavalstoet GUS

03 maart 2019

17u03 0 Koksijde Ondanks het voorspelde slechte weer, ging de Oostduinkerkse carnavalstoet in de droogte door en ook de wind viel goed mee.

Er was dan ook een mooie opkomst. Het publiek genoot van 31 groepen die heel wat lekkers uitsmeten. Uiteraard dwarrelde de confetti ook als sneeuw uit de lucht. De muzikanten van de koninklijke harmonie Vrienden van de Brandweer trokken de stoet op gang met in hun kielzog de Koksijdse reuzen. Vooral lokale groepen lieten zich van hun meest creatieve kant zien. Opvallend waren de twee Seakings. Zowel de vrije basisschool Oostduinkerke als de mensen van de technische dienst van Koksijde bouwden de bekende helikopter na als eerbetoon want de Seaking wordt dit jaar uit het luchtruim gehaald.