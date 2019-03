Tuinman vrijgesproken voor ‘verboden wapen’ baseballbat dat erfstuk blijkt te zijn JHM

11u21 0 Koksijde Een tuinman uit Koksijde is door de strafrechter vrijgesproken nadat hij met een baseballbat in zijn bestelwagen. De man kon aantonen dat hij ten onrechte geviseerd werd, en dat de baseballbat een erfstuk van zijn vader is.

Op 27 juli vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een poging tot inbraak in een woning in de Ijslandvaardersstraat in Koksijde. De daders waren gevlucht en de politie deed in de buurt nazicht voor verdachte voertuigen. Even verder, in de Veurnestraat, stond S.M. er met zijn bestelwagen geparkeerd tegen de afsluiting van een woning. De man was er herstelwerken aan de afsluiting aan het uitvoeren en dat vond de politie verdacht. Ze gingen over tot controle, vonden geen sporen van de inbraak, maar wel een baseballbat in zijn bestelwagen. Dat lag binnen handbereik. De man werd geboeid en kon niet meteen een verklaring afleggen. Dat deed hij bij de rechter wel. “Het is een erfstuk van mijn overleden papa. Ik speel er af en toe nog eens mee met vrienden of mijn dochtertje.” Daarop toonde hij de rechter ook de versleten baseballhandschoen en bal waarmee hij speelt. Zijn advocaat legde daarna tal van bewijzen neer, onder andere van de eigenares van de woning waar hij de werken aan het uitvoeren was. Daaruit blijkt inderdaad dat de man niet van plan was de baseballbat als wapen te gebruiken, waarvoor hij vervolgd werd. Hij kreeg de vrijspraak.