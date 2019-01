Truckchauffeur raakt gewond tijdens vervangen van wiel BBO

21 januari 2019

19u47 0 Koksijde In de Toekomstlaan in Oostduinkerke, een populaire standplaats voor truckchauffeurs die moeten rusten, is maandag rond 15 uur een Roemeense vrachtwagenchauffeur gewond geraakt.

Zijn vrachtwagen kreeg namelijk te kampen met een lekke band en de bestuurder zou het wiel vervangen. Toen het wiel was losgemaakt, kwam het gevaarte echter terecht op het been van de truckchauffeur. De man verwittigde de hulpdiensten en werd met een ambulance naar het AZ West in Veurne overgebracht. Het slachtoffer liep volgens de politie een stevig beenletsel op.