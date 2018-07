Trofee voor de Ronde blijft pronkstuk FERDINAND VANDERPLANCKE VIERT 80STE VERJAARDAG MET EXPO GUDRUN STEEN

31 juli 2018

02u34 0 Koksijde Op 12 augustus is Fernand Vanderplancke uit Oostduinkerke jarig. Zijn tachtigste verjaardag viert hij met een tentoonstelling in de kapel de Rozenkrans. De kunstenaar geniet het meeste bekendheid door de trofee voor de Ronde van Vlaanderen die hij al meer dan twintig jaar mag ontwerpen. Het bracht hem zelfs tot in New York.

Fernand Vanderplancke is een Bruggeling van geboorte maar de liefde bracht hem zestig jaar geleden naar Oostduinkerke. Samen met Liliane Braem (83) vindt hij rust aan de zee. Het is een plek die hem inspireert. "Als je me vraagt naar de werken waar ik het meest fier op ben, dan schuif ik de Blauwvoet in de Havengeul in Nieuwpoort en de Meeuwen op de Zeedijk in De Panne naar voor. De Blauwvoet ontwierp ik bijna veertig jaar geleden maar twee jaar terug maakte ik een nieuw exemplaar van drie meter hoog en 900 kilogram gebeiteld in eik. Het verhaal wil dat de Blauwvoet de zeevarenden moet behoeden tegen onheil. Als je goed kijkt, zie je er een vrouwenfiguur in. De drie meeuwen in De Panne waren een technische uitdaging. Die vliegen op acht meter hoogte en zijn gemaakt om mee te bewegen met de wind."





Boek vol schetsen

De Vlaamse overheid gaf Fernand in 1995 de opdracht de trofee voor de Ronde van Vlaanderen te ontwerpen. Sinds 2008 is dat Flanders Classics. Fernand krijgt de absolute vrijheid. "Ik ontwerp telkens een andere versie van de bronzen trofee. Elk jaar hoop ik dat een Belg die in de lucht mag steken. Daarnaast ben ik ook de man achter de Flandrientrofee die onder meer Chris Froome in 2016 kreeg als beste buitenlandse renner. Toen de Ronde twee jaar terug een eeuw bestond besloot de Vlaamse regering een tentoonstelling op te zetten in het Vlaams huis in New York. Ik kreeg een uitnodiging in de bus om bij de opening te zijn. Een fantastisch moment was dat. Die expositie loopt nog steeds."





Tachtig jaar is een respectabele leeftijd om op pensioen te gaan. "Toch niet", lacht Fernand.





"Er spookt nog te veel door mijn hoofd om mijn atelier definitief op slot te doen. Ik heb nog een boek vol schetsen. Creëren is mijn leven. Talent gaat gepaard met karakter en discipline. Komt daarbij dat ik het ongelooflijk graag doe. Ik kijk uit naar mijn tentoonstelling van 4 augustus tot 2 september in de kapel De Rozenkrans in Oostduinkerke. Er zullen een dertigtal beelden te zien zijn samen met houtskooltekeningen en medailles die ik ontworpen heb. Blikvanger wordt een nieuw beeld van drie meter hoog geplaatst op een rotonde in de kapel. Het is een eerbetoon aan Koksijde met zijn cultuur, golfterrein en erfgoed."





De kapel vind je in de Albert I-laan 54A. Het is dagelijks, behalve op maandag, open van 14 tot 18 uur.