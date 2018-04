Toeriste bestolen op tram 09 april 2018

Een vrouw uit het Vlaams-Brabantse Lubbeek is afgelopen weekend bestolen toen ze de tram nam van Oostende naar Koksijde. Toen ze in Koksijde afstapte, merkte ze dat haar portfeuille - met daarin haar geld en bankkaarten - verdwenen was. (JHM)