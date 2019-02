Tientallen gestolen fietsen staan te wachten op eigenaars in politiecommissariaat Bart Boterman

21 februari 2019

14u58 0 Koksijde In het commissariaat van de politie Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne) staan enkele tientallen gevonden fietsen te wachten om herenigd te worden met hun eigenaars. Via Facebook hoopt de politie de rechtmatige eigenaars terug te vinden.

Mensen die de afgelopen maanden werden bestolen van hun fiets in Koksijde, Nieuwpoort of De Panne kunnen alvast hier een kijkje nemen. Het gaat om enkele tientallen fietsen die onbeheerd werden achtergelaten en werden opgepikt door de stadsdiensten of politie. De tweewielers en ook enkele bromfietsen staan momenteel gestald in het nieuwe commissariaat van de politie Westkust in de Ter Duinenlaan in Koksijde.

Dankzij de verspreiding van de foto’s is inmiddels een fiets opnieuw terechtgekomen bij de eigenaar. De tweewieler werd op 10 december gestolen aan de Kaai, maar de eigenaar was niet naar de politie gestapt omdat hij dacht dat een aangifte niets zou opleveren. De man kon bewijzen dat het om zijn fiets ging.

Wie zijn gestolen fiets tussen de foto’s van de politie Westkust ziet staan, kan dat aangeven op de website gevondenfietsen.be. Daar staan overigens alle aangetroffen fietsen in heel Vlaanderen gebundeld. Eigenaars kunnen ook contact opnemen met de politie Westkust op het nummer 058/ 53.30.00.