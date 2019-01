The Good Times vervangt beruchte Koko Royal: “Geen zorgen, muziek zal niet te luid staan” Danscafé voor vijftigers en zestigers opent binnenkort Bart Boterman

24 januari 2019

13u57 0 Koksijde In Koksijde komt er straks een dansgelegenheid voor vijftigers en zestigers. ‘The Good Times’ vindt onderdak in het gebouw waar vroeger danscafé Koko Royal was, langs de Zeelaan. “Als inwijkelingen vonden we dat er in Koksijde niet genoeg uitgaansmogelijkheden zijn voor mensen van onze leeftijd. We zagen onze kans”, zegt zaakvoerder Philippe Lambert.

Philippe (63) is oorspronkelijk uit Bergen en verhuisde vorig jaar naar Koksijde, net zoals zijn goede vriend Patrick De Smet (55) uit Brussel. “Samen met onze echtgenotes kwamen we op het idee om een zaak te starten. We zijn onder meer marktkramers geweest, maar de tijden zijn veranderd. Mensen gaan veel minder naar de markt dan vroeger. Nieuw werk vinden is op onze leeftijd bovendien niet zo makkelijk. Het pand en de locatie zijn ideaal voor ons concept”, getuigt Philippe.

De echtgenotes zijn medevennoten, maar vooral Philippe en Patrick zullen achter de toog te vinden zijn. “In maart zal The Good Times openen. Onze naam verraadt onze muziekkeuze: uit de goede oude tijd dus. Overdag is de zaak een tearoom en ‘s avonds kan je komen dansen. Het is ook de bedoeling om geregeld evenementen te organiseren, zoals een thé dansant of zelfs eens een travestieshow. Waarom niet?”, besluit Philippe.



Geluidsoverlast?

The Good Times komt in de plaats van Koko Royal, het beruchte danscafé dat werd gesloten na aanhoudende geluidsoverlast. Daar zal Philippe zich naar eigen zeggen niet schuldig aan maken, aangezien The Good Times niet tot in de vroege uren open zal zijn en de muziek niet loeihard zal staan. Momenteel zijn de twee vrienden bezig met de herinrichting van de zaak.