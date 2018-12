Terug naar de ‘roots’ Familiehotel Soll Cress geeft voor eerst in vijftig jaar naam aan zijn restaurant GUS

07 december 2018

21u17 0 Koksijde Roots dat is de naam van het vernieuwde restaurant in het familiehotel Soll Cress in Koksijde. De zaak van de familie Vandamme bestaat volgend jaar een halve eeuw. “Ons concept? Daar kunnen we moeilijk een etiket op kleven maar we houden vast aan tradities in een hedendaags decor”, vat Sofie Vandamme het samen.

“Elk jaar renoveren we wel iets. Ons restaurant kon niet achterblijven”, schetst Sofie. “Het is een stijlvolle inrichting met een aantal blikvangers zoals de familiemuur met foto’s en krantenknipsels en de bar met een vitrine waarin we ons drank showen. Voor het eerst draagt de horecazaak een naam. We kozen voor ‘roots’ omdat we een op-en-top familiebedrijf zijn. Het interieur is dan wel veranderd, onze aanpak niet. Mijn zus Hannelore houdt als chef-kok vast aan de klassieke keuken. Lekker en smaakvol klaargemaakt maar zonder schilderachtige schikkingen op het bord. Zoals het vroeger was. De gerechten komen in potten en pannen uit de keuken en we scheppen uit aan tafel. Centraal in het restaurant hebben we onze tafel behouden waar we vlees voor het oog van de klanten versnijden. We houden dus onze roots in ere. Aan de capaciteit veranderden we niets. Alles samen hebben we 130 couverts. Westtoer heeft ons financieel gesteund in het kader van het project ‘logies van de toekomst’.” Het toeristisch, provinciebedrijf subsidieert 20.000 euro. “Dit project past perfect in het nostalgieverhaal van de kust”, vindt regiomanager kust Liesbet Billiet van Westtoer. “Mensen komen graag terug naar de plek waar ze vroeger naartoe gingen en de kust is zo’n typische plek.”

Feestjaar in ’t verschiet

Soll Cress, afgeleid van Sol Crescendo wat zoveel betekent als rijzende zon, gaat een feestjaar tegemoet. Op 17 mei 2019 viert het zijn vijftigste verjaardag. De pioniers Jenny Depeser (69) en André Vandamme (76) zijn er nog altijd bij. Ze steunen hun dochters Sofie (41) en Hannelore (51). “We zijn hen daarvoor dankbaar”, onderlijnt Sofie. “Het is voor hen niet gemakkelijk om bepaalde waarden los te laten.”

We versnijden het vlees voor het oog van de klanten en scheppen uit aan tafel” Sofie Vandamme

Jenny’s ouders runden een varkensslachthuis en André was boekhouder samen besloten ze om in 1969 een pension te kopen dat zijn oorsprong vond in 1929. Ze breidden uit met hotelkamers, een feestzaal, zwembad, kuurfaciliteiten enzovoort. De villaatjes in de tuin nam de familie Vandamme mee in hun hotelproject om te voorkomen dat daar een zoveelste mastodont met appartementen zou komen. In die huisjes zijn familiekamers ingericht. Hun levenswerk toont aan hoe de familie vasthoudt aan traditie maar terzelfdertijd ook vooruitkijkt naar de toekomst. Kleindochter Lyza (15) toetst af of het horecaleven iets voor haar is. Ze volgt alvast een opleiding aan de Koksijdse hotelschool Ter Duinen.