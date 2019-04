Straks nestkasten voor huiszwaluwen, torenvalken en steenuilen op golf Ter Hille GUS

09 april 2019

11u29 3 Koksijde Nu maandag zal Eddy Vandenbouhede van de huismussenwerkgroep ‘Little Birdies’ van Koksijde nestkasten ophangen op het golfterrein Ter Hille in Koksijde.

“Huiszwaluwen, torenvalken en steenuilen vinden steeds minder plaats om hun nesten te bouwen”, stelt Eddy Vandenbouhede vast. “In Wulpen is er nog een kolonie huiszwaluwen, maar die begint uit elkaar te vallen. Enkele koppels zijn al richting Oostduinkerke gevlogen. Dat komt omdat de huismussen hun nesten inpalmen. Door het rooien van hoge bomen in de velden nemen torenvalken noodgedwongen hun toevlucht tot kunstmatige nestkasten. Steenuilen doen dat omdat er nog zo weinig oude knotwilgen zijn. Daarom kwamen we met Jan Deramoudt van de golf Ter Hille tot een akkoord om aan de onderhoudsloods in de Nieuwstraat één nest te hangen voor de torenvalk, één voor de steenuil en tien nestkasten voor de huiszwaluwen. Nadien zullen we de nesten ook zelf controleren. Als blijkt dat de vogels er broeden, dan hopen we te kunnen samenwerken met de natuurwerkgroep Kerkuil om de jongen te ringen, maar zover zijn we nog niet.”