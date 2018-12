Straf: 57-jarige dame zit 2 dagen vast in lift zonder GSM Jelle Houwen

08 december 2018

Een 57-jarige dame heeft bange dagen beleefd nadat ze vast was komen te zit in een lift in een appartementsgebouw op de Zeedijk in Koksijde. Haar ongeruste echtgenoot had de 100-centralr gebeld omdat hij al 2 dagen niets meer had vernomen van zijn vrouw en hij geen idee had waar ze kon zijn. De alarmcentrale bracht de syndicus op de hoogte van de verdwijning van de vrouw en die ging zaterdagmiddag om 14 uur rondkijken in het appartementsgebouw. Dat telt 6 flats maar die waren op dit moment, op het koppel na dan, allen niet bewoond. Het gaat immers om tweedeverblijven. De syndicus ontdekte dat de lift in het gebouw door een technisch defect stuk was en achterhaalde dat de vrouw daar al sinds donderdag in op gesloten zat. De brandweer spoedde zich net als een medisch team ter plaatse. De vrouw, die in het Waalse Ath woont, kon door de brandweer snel bevrijd worden. Ze kreeg een medische check-up maar buiten een flinke honger was ze ongedeerd. Blijkbaar had de vrouw geen GSM bij zich en op de koop toe bleek de noodtelefoon van de lift stuk te zijn. De vrouw herstelt nu verder thuis van haar avontuur.