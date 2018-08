Stienesteekers vieren feest 24 augustus 2018

Een gezellig samenzijn, dat mag je zondag verwachten tijdens de Stienefeesten in Oostduinkerke. Zes jaar al bestaan de Stienesteekers. De Orde van de Paardenvisser doopte die vrouwelijke garnaalkruiers. Vandaag telt de vereniging veertien actieve leden en een handvol passieve. Op paasmaandag startte hun seizoen. Van juni tot en met september gaan ze wekelijks één keer in de zee om de traditie in ere te houden. Dj Mister Piet mag zondag om 11.30 uur de Stienefeesten op gang draaien. De aperitiefhapjes zijn uiteraard met garnalen. Ann Helena Kenis zal op de lachspieren werken. Om 17 uur volgt nog een optreden van de partyband 'Ontpopt'. De ambiance duurt tot 18.30 uur bij het strandbad op de Zeedijk. De handelaarsbond Oostduinkerke-Bad hoopt op een grote opkomst. (GUS)