Sterrenwacht hele nacht open voor maansverduistering, iedereen welkom GUS

17 januari 2019

Wil je de maansverduistering in de nacht van zon- op maandag goed zien? Kom dan naar de Sterrenjutter-sterrenwacht in Koksijde. Die zal open zijn van 3 uur 's nachts tot 9 uur 's ochtends.

Bij helder weer zal de sterrenwacht op het Duinenhuis in de Bettystraat in Koksijde in de nacht van nu zon- op maandag open zijn vanaf 3 uur. “De maansverduistering start om 4.34 uur, wanneer de maan de bijschaduw van onze planeet raakt”, legt Emmanuel Fabel van de Sterrenjutter uit. “Daar zal je nog niet zoveel van merken. Pas naarmate de maan de kernschaduw nadert zal je de oostelijke rand van de maan minder helder zien. De maansverduistering zal zijn hoogtepunt bereiken om 6.12 uur. Het zal wel van de weersomstandigheden afhangen of er iets van te zien zal zijn. Wij zetten onze telescopen alvast klaar en iedereen is welkom.” Info: www.desterrenjutters.be.