Ster ingeleverd, nieuwe zaak scoort opnieuw MONDIEU SCOORT 14,5 OP 20 06 november 2018

Dit voorjaar openden Iain Wittevrongel (47) en An Taillieu (40) hun nieuwe brasserie Mondieu op de site Ten Bogaerde in Koksijde. Ze leverden hun ster in de Michelingids van hun vorige restaurant in en kozen voor een nieuw brasserieconcept. Gault & Millau beloonde de nieuwe zaak met een goede score van 14,5 op 20. "Verrassend", reageert Iain. "Vermoedelijk zal ik ook in de nieuwe Michelingids staan maar een ster daarin zou me verwonderen." (GUS)