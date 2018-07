Sportvliegtuigje crasht in aardappelveld bij luchtmachtbasis 16 juli 2018

02u24 0 Koksijde Vlak bij de luchtmachtbasis in Koksijde is zaterdagmiddag een ULM-sportvliegtuigje gecrasht in een aardappelveld. De 55-jarige pilote uit Anzegem verloor wellicht de controle door een plotse windstoot. Zij en haar 64-jarige passagier uit Izegem raakten lichtgewond.

Het ULM-sportvliegtuigje, van het type OO-F71, was rond de middag vertrokken vanop het vliegveld van Amougies in Henegouwen. De 55-jarige pilote uit Anzegem wilde samen met haar 64-jarige passagier uit Izegem een pleziervlucht maken richting de luchtmachtbasis van Koksijde. De vlucht verliep zonder problemen, maar na de landing even voor 13 uur bij de Royal West Aviation Club liep het mis. De pilote zette het toestel nog veilig aan de grond, maar verloor de controle toen ze het naar de stalplaats wilde rijden. "De pilote werd wellicht verrast door een plotse windstoot", zegt bestuurslid Andy Cottry van de West Aviation Club. "Nochtans was de windsnelheid maar 5 knopen (zo'n 10 kilometer per uur, red.)."





Het kleine sportvliegtuigje raakte van de landingsbaan af en kwam in een aardappelveld terecht. Door de klap brak het landingsgestel af en kwam het toestel op z'n dak tot stilstand tussen de aardappelplanten. De pilote en haar passagier konden zelf uit het vliegtuigje kruipen. De vrouw liep lichte verwondingen op aan haar hals en benen. Haar passagier raakte gewond aan het hoofd. Beiden werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne.





De brandweer van Veurne en de militaire brandweer kwamen ter plaatse om gelekte kerosine op te ruimen en het toestel te takelen. Ook de luchthavenpolitie werd naar de standaardprocedure ingelicht. Volgens de West Aviation Club is het ongeval geen atypisch incident. "Het gebeurt wel meer, al maakten we het hier nog niet mee", zegt Cottry.





(SDVO)