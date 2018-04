Speelplezier troef tijdens Koksijde Kids GUDRUN STEEN

16 april 2018

12u21 0

Koksijde sloot zijn paasvakantie met een flinke portie kinderjolijt af. Koksijde Kids in de Zeelaan was zoals elk jaar een voltreffer. In het speeldorp konden de allerkleinsten ravotten op de springkastelen of het klauterparcours. Een schminkbeurt hoorde er ook bij. Klimplezier was dan weer verzekerd op de verschillende survivalbanen. De durvers leefden zich uit op de T-Rexstormbaan of klommen door een web van banden naar een hoogte van tien meter. Nieuw was het touwparcours. Tieners waagden zich op hun beurt op de bungeetrampoline, de hangbrug of de spacebikes.