Schoorstenen De Normandie in zwart-geel-rood 11 juli 2018

Ook bij horecazaak De Normandie in Oostduinkerke zijn ze helemaal in de ban van het voetbal. Timo Weiss (46) en Ellen Vandendries (40) hebben de drie schoorstenen op het restaurant en de feestzalen in de Belgische driekleur gewikkeld met stof. "Sinds donderdag heeft onze boot extra kleur. We hebben in onze zaak een groot scherm zodat het personeel en de klanten de matchen kunnen volgen. Het is 'de max' om in die sfeer te werken. Vandaag (gisteren) volgen we de Rode Duivels in Spanje, waar we een paar dagen verblijven. Zaterdag hebben we een huwelijk en zondag een verjaardagsfeest. We zullen werk en supporteren combineren. Zeker tot eind augustus hangen we onze speciale Belgische vlag uit."





