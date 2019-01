Sander, Rita en Danielle vertegenwoordigen Westkust voor N-VA voor de Kamer en het Vlaams parlement GUS

Danielle Godderis-T'Jonck uit Alveringem en Rita Gantois uit Koksijde willen een vervolg breien aan hun loopbaan in het Vlaams parlement. Zij zijn, naast Sander Loones, de eerste kandidaten uit de regio Westkust die voor N-VA opkomen in onze provincie.

Het was al bekend dat Sander Loones (40) de kamerlijst trekt voor de N-VA. Voor het Vlaamse parlement stellen voor onze regio Rita Gantois (60) en Danielle Godderis-T’Jonck (63) zich opnieuw kandidaat. Rita staat op de zevende plaats en is sinds 1994 actief in de lokale politiek. Ze startte als OCMW-voorzitster en zetelt al negentien jaar in de gemeenteraad. In 2016 werd ze schepen van onder meer Cultuur. Deze legislatuur zit ze met haar partij in de oppositie. Rita werd in 2014 verkozen in de Kamer waar ze zich focust op landbouwdossiers. Danielle Godderis-T’Jonck zal de lijst voor het Vlaams parlement duwen. Ze was een tijdlang actief in de Alveringemse OCMW- en gemeenteraad. Sinds 2009 zetelt ze in het Vlaamse parlement. De thema’s preventieve gezondheidszorg, eetstoornissen en ouderenzorg genieten haar voorkeur.