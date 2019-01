Sander Loones trekt voor het eerst West-Vlaamse N-VA-lijst voor federale verkiezingen GUS

18 januari 2019

11u43 0 Koksijde Sander Loones (39) uit Oostduinkerke trekt de West-Vlaamse N-VA-lijst voor de federale verkiezingen. De vorige keer stond hij op de Europese lijst. Het is de eerste keer dat hij zijn kans waagt voor een zitje in het parlement.

“In ben enorm trots dat N-VA mij heeft gevraagd om de lijst te trekken voor de federale verkiezingen”, reageert Sander Loones. “Tegelijk zal de Izegemse burgemeester Bert Maertens de N-VA-lijst trekken voor het Vlaamse parlement. We zijn al jaren goede vrienden. Het is binnen onze partij de traditie om jonge mensen klaar te stomen voor de toppolitiek. Kijk naar Theo Francken, Matthias Diependaele of Zuhal Demir. Wij waren al vrienden toen we studeerden in Leuven. Vandaag trekken we allemaal een N-VA-lijst voor de verkiezingen.”

En Loones weet goed waarom hij zich verkiesbaar stelt. “We hebben wel wat te verdedigen in onze provincie. We willen een ander, sterker onderwijsverhaal schrijven. Forser investeren in onze kmo’s en mobiliteit is broodnodig. Deze legislatuur werd alvast 20 procent meer in de West-Vlaamse mobiliteit geïnvesteerd, dat tempo moeten we aanhouden. De natuur moeten we koesteren door bijvoorbeeld de hele duinengordel langs de kust steviger te beschermen. Tot slot pleit ik voor een continue financiering van de mugheli in West-Vlaanderen.”

