Ruim 6.000 wandelaars op eerste dag Vierdaagse 22 augustus 2018

02u27 0 Koksijde 6.181 mensen stonden gisteren aan de start van de Vierdaagse van de IJzer aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Het aantal deelnemende militairen is in vier jaar tijd sterk gedaald, van 1.500 in 2014 naar 500 nu.

"Maar de teller van het aantal inschrijvingen voor ons vierdaags wandelevenement staat nu al op ruim 7.200. Dinsdagochtend noteerden we nog 1.300 nieuwe inschrijvingen", zegt kapitein-commandant Frederic Vanfraechem, die voor het eerst directeur is van de Vierdaagse. "We zijn goed op weg om het record van 2014, toen er 11.000 wandelaars meededen, te evenaren. Er nemen ook steeds meer gezinnen deel dankzij onze kortere afstanden van acht en zestien kilometer. We pikken daarop in door langs die kortere routes een springkasteel te zetten. De kinderen krijgen ook een pannenkoek. Toppers op de eerste dag waren de passage door het kamp in Lombardsijde en het stuk langs De IJzermonding."





Vandaag wordt het startschot om 8.30 uur gegeven op de vernieuwde Grote Markt in Diksmuide. De wandelaars mogen door de Dodengang wandelen en in Oud-Stuivekenskerke is er een plechtigheid gepland. Morgen is Poperinge aan de beurt en vrijdag Ieper. Achter de schermen van de Vierdaagse werkt een 200-tal militairen mee. De logementskampen in Diksmuide en Poperinge zijn intussen zo goed als volzet. In Oostduinkerke is er wel nog plaats. (GUS)