Roemeen opgepakt na diefstal op werf BBO

03 december 2018

20u33

Bron: Eigen info 0

Een Roemeen werd vrijdagavond op heterdaad betrapt toen hij in Koksijde werkmateriaal aan het stelen was op een werf. Volgens het parket van Veurne zijn er mogelijks meerdere daders maar zijn die nog niet gevat. De verdachte werd intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Er wordt onderzocht of hij nog in aanmerking komt voor meerdere feiten. Zo werd onder meer werkmateriaal ontvreemd uit een woning in aanbouw in de Jan Van Looylaan in Koksijde.