Roemeen krijgt 12 maanden cel nadat hij uit wraak fles wijn stal JHM

22 maart 2019

11u54 0

Een Roemeense man is veroordeeld voor het stelen van een fles wijn in de Spar in Oostduinkerke en voor twee mislukte pogingen tot het plegen van een wisseltruc. Zijn vrouw werd vrijgesproken nadat Constantin T. de schuld bij de rechter volledig op zich had genomen. Op 18 augustus 2017 trokken ze rond in Oostduinkerke en probeerden met de zogeheten wisseltruc om vals geld te wisselen bij enkele handelaars. Ze probeerden hun slag te slaan bij een bakkerij en in restaurant De Mikke maar omdat er toen een plaag was in verband met wisseltrucs was iedereen op zijn hoede. De beide pogingen mislukten waarop ze het zonder succes nog eens probeerden in de Spar. Toen ook dat mislukte stal Constantin C. uit woede snel een fles wijn die ze onder een jas verstopten. Maar ook deze keer werd het duo betrapt. Omdat hij al gekend is in Roemenië, Duitsland, Engeland, Denemarken en Oostenrijk voor diefstallen kwam hij er met 12 maanden cel en 800 euro boete niet goedkoop van af.