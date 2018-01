Rijbewijs kwijt en nachtje cel in na dronken rijden 02u47 0

Een 21-jarige man werd donderdagmorgen enkele uren opgesloten in de politiecel en is zijn rijbewijs voor alvast 15 dagen kwijt na dronken en roekeloos rijden. De man werd opgemerkt door een patrouille van de politiezone Westkust omdat hij donderdagmorgen rond 5.45 uur nogal klungelig uit een parking in de Leopold II-laan reed en daarbij bijna tegen de voorbijrijdende combi botste. In eerste instantie liet de patrouille de bestuurder rijden, maar hield die toch van op een afstand in het oog. Er volgden tal van verkeersovertredingen zoals het overschrijden van de witte lijn en zelfs het negeren van een rood stoplicht. In de Albert I-laan reed de bestuurder vervolgens nog tegen een borduur waardoor de wagen een klapband had. De politie deed de wagen stoppen en onderwierp de man aan een ademtest, die positief bleek. De bestuurder gedroeg zich nog agressief en diende voor enkele uren bestuurlijk opgesloten te worden. Allicht volgt een dagvaarding voor de politierechtbank door het parket. (BBO)