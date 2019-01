Regi en Gérard Lenorman eerste namen voor Night of The Proms Summer Edition op 1 augustus GUS

25 januari 2019

10u21 0 Koksijde De ticketverkoop voor de eerste editie van de Night of The Proms Summer Edition op het Kerkplein in Koksijde start op 29 januari. Gérard Lenorman en Regi zijn de eerste namen die de organisatie prijs geeft. John Miles had eerder al bevestigd.

‘Voici les clés’, ‘Si j’étais président’ en ‘La ballade des gens heureux’ zijn de bekendste nummers van Gérard Lenorman. Hij is één van de ambassadeurs van het Franse chanson. Regi hoeft dan weer weinig uitleg. In 2015 stond hij al eens op het podium van Night of the Proms in het Sportpaleis in Antwerpen. Het festival komt voor het eerst naar Koksijde om er zijn 35ste editie te vieren. De ticketverkoop start dinsdag 29 januari om 10 uur. Staanplaatsen kosten 28 euro, zitplaatsen 45 euro. Rolstoelplaatsen van 35 euro met maximum één begeleider kunnen enkel via service@teleticketservice.com gereserveerd worden. Tickets voor de staan- en zitplaatsen bestel je via www.teleticketservice.com of via de toeristische dienst in Koksijde. Telefonisch kan het op 070 345 345. Info: www.visitkoksijde.be/notp