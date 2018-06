Rechter: "Nee, enkelband is niet modieus, wel nodig" 05 juni 2018

Een net uitgedoste dame is bij de politierechter in Veurne in tranen uitgebarsten toen ze te horen kreeg dat ze twee maanden een enkelband moest dragen. H.D. moest eerder al eens een verkeerscursus volgen omdat ze onder invloed had gereden. Binnen de drie jaar werd ze echter opnieuw betrapt, deze keer in Koksijde. Toen had ze ongeveer één promille in haar bloed. "Ik kwam van de koksopleiding en nadien hadden we nog twee glazen cava, een glas champagne en een shotje gedronken. Ik dacht écht dat ik onder de limiet zou zitten", sprak ze. De rechter kon er niet om lachen. "Of ik laat u onderzoeken op een alcoholprobleem, of ik geloof u, maar dan leg ik u huisarrest op. Elektronisch toezicht dus." H.D. reageerde verbouwereerd en barstte in tranen uit. "Een enkelband? Dat is toch zichtbaar?" snikte ze. "Dat het niet modieus is, weet ik ook, maar het is nodig", repliceerde de rechter. Ze kreeg 2 maanden enkelband, 800 euro boete en 4 maanden rijverbod. (JHM)