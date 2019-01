Provincie zoekt ontwerper voor herinrichting abdijsite Ten Bogaerde GUS

23 januari 2019

10u09 0 Koksijde Ontwerpers kunnen zich tot 22 februari kandidaat stellen voor de herinrichting van de abdijsite Ten Bogaerde in Koksijde. Bedoeling is dat de site toegankelijker wordt.

De abdijsite Ten Bogaerde in Koksijde heeft verschillende functies. In het vroegere woonhuis is restaurant Mondieu ingericht, de grote schuur doet dienst als kunstencentrum en van de oude varkensstallen wil de gemeente een brouwerij maken. De kerk is omgevormd tot een polyvalente ruimte. Het werkpunt is de toegankelijkheid. De historische tracés zouden hersteld moeten worden, er moeten logische looplijnen uitgewerkt worden en subtiele signalisatie aangebracht. Via ‘Oproep WinVorm’ gaan de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar ontwerpers. Er ligt voor het project in Koksijde een half miljoen euro op tafel. De werken zullen vermoedelijk in het najaar van volgend jaar starten. Info: www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm.