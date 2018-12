Potvis Valentijn wordt na 29 jaar opgegraven (en krijgt plaatsje in Visserijmuseum) Skelet van 17 meter bovenhalen zal 150.000 euro kosten GUS

14 december 2018

11u37 0 Koksijde In 1989 gaf de gemeente Koksijde de aangespoelde potvis Valentijn zijn laatste rustplaats bij Ten Bogaerde. Vier jaar geleden stelden wetenschappers tijdens een onderzoek vast dat het skelet in goede staat is. Koksijde spendeert nu 150.000 euro aan de opgraving van de potvis. Het moet het pronkstuk worden in het Navigo Visserijmuseum.

Op 14 februari 1989 spoelde op het strand van Sint-André een potvis aan, naar een naam hoefde Koksijde niet lang te zoeken. Potvis Valentijn lokte duizenden bezoekers en de gemeente haalde er veel media-aandacht mee. Toen mocht je zo’n dier nog begraven en de kustgemeente deed dat bij Ten Bogaerde. “In 2014 besloten we een opgraving te organiseren als proef. We werken samen met een team van de Universiteit van Gent”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Op de gemeenteraad van deze week keurden we een budget van 150.000 euro goed voor de opgraving van het gehele skelet begin volgend. In het huidige Navigo Visserijmuseum is ruimte om het skelet van zeventien meter lang tentoon te stellen. Waar het juist zal komen, moeten we nog bepalen want er zit ook nog een uitbreiding van het museum aan te komen. Potvis Valentijn wordt onze nieuwe, toeristische attractie. Zo’n verhaal spreekt tot de verbeelding.”

N-VA, die nu nog in de meerderheid zit, reageert enthousiast. Cultuurschepen Rita Gantois onderlijnt dat een museum blijvende nood heeft aan nieuwe aantrekkingspunten om een stijgend aantal bezoekers te bekoren.

Koksijde Vooruit stemt tegen. “Aanvankelijk was er voor die opgraving alleen 100.000 euro en nu is dat plots al 50.000 euro meer”, was Elwin Van Herck kritisch. “Er is slechts één rib opgegraven. Hoe het met het volledige skelet is gesteld, is niet duidelijk. Er zijn te veel onzekerheden in dat dossier, waardoor de kosten onverwacht veel te hoog kunnen oplopen. Daarom roep ik op om de potvis te laten rusten. We kunnen wel een mooi bordje hangen aan Ten Bogaerde met zijn naam en foto.”