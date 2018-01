Poolse trucker valt in slaap en crasht 25 januari 2018

02u28 0 Koksijde Een Poolse trucker die met een tientonner geladen met vis onderweg was richting Calais is gisterenochtend rond 6 uur in slaap gevallen op de E40 in Oostduinkerke.

De chauffeur probeerde nog tegen te sturen maar zijn gevaarte, een trekker met oplegger, belandde toch in de gracht. Passanten verwittigden de brandweer die uitrukte om de bestuurder te bevrijden maar die kon op eigen kracht zijn cabine verlaten. De man raakte niet gewond maar was danig onder de indruk van het gebeuren.





Meteen na het ongeval werd de rechterrijstrook afgesloten voor alle verkeer. Dat bleef zo tot aan de takelwerken, dan werd de E40 een tweetal uren volledig afgesloten. Omdat het ongeval net gebeurde voorbij de afrit en de truck tussen de oprit richting Veurne en de snelweg zelf lag, kon het verkeer via die op- en afrit de takelwerken passeren. Dat leidde tot enige verkeershinder. De lading van de truck scheurde niet open en er belandde geen vis in de sloot. (JHM)