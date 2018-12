Politie Westkust zoekt eigenaars waardevolle voorwerpen Bart Boterman

12 december 2018

17u02 0 Koksijde De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) is op zoek naar de eigenaars van enkele verloren maar waardevolle voorwerpen die werden binnengebracht op het politiekantoor. Het gaat om een armband met Frans opschrift, een horloge, een ring en een trouwring met de namen Rachel en Frans.

“Tot nu toe vroeg niemand naar deze voorwerpen maar nochtans kan onder meer de trouwring een grote emotionele waarde hebben. Daarom proberen wij de eigenaars zelf te vinden via community policing. Dit hielp ons in het verleden al dikwijls om eigenaars terug te vinden”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

De rechtmatige eigenaars kunnen hun voorwerpen afhalen bij de onthaaldienst in het nieuw centraal politiehuis in de Ter Duinenlaan in Koksijde. “Mits bewijs dat ze van hen zijn. We geven de trouwdatum op de ring en het opschrift op de armband bewust niet mee omdat dit als bewijs kan dienen. Voor het horloge en de andere ring vragen we bij voorkeur naar het aankoopbewijs of een ander tastbaar bewijs”, aldus Ine Deburchgraeve.