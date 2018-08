Politie Westkust lost in één klap 40 inbraken op 25 augustus 2018

02u41 0 Koksijde De recherche van de politie Westkust heeft in één klap een veertigtal inbraken opgelost. Verdachten P.G. (55) uit Oostende en H.H. (25) uit Antwerpen zitten op dit moment in de cel.

Een verdachte was al geïdentificeerd door het cameranetwerk langs de grenzen van de politiezone Westkust. Samen met een kompaan werd hij op 22 juli uiteindelijk opgepakt in Rumbeke. "De eigenaar van een optiekzaak betrapte hen op heterdaad en verwittigde de politie. De verdachten hadden eerder die week de sleutels van zijn optiekzaak uit zijn voertuig gestolen", zegt Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. Na onderzoek blijkt dat de twee verdachten, P.G. (55) uit Oostende en H.H. (25) uit Antwerpen, verantwoordelijk zijn voor veertig diefstallen, waarvan 35 in onze regio. Andere inbraken gebeurden in Bredene-De Haan, Sint-Laureins, Temse, Knokke en Oostende. "Het duo specialiseerde zich voornamelijk in inbraken in ondergrondse garages en kelders. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor inbraken in handelszaken, woningen en kerken. De feiten deden zich allemaal voor in april, mei en juli", aldus Deburchgraeve. Een opvallende inbraak was die in een kerk in Sint-Jan-In-Eremo in de gemeente Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen. Daar werden vijf schilderijen gestolen. Die zijn inmiddels teruggevonden bij een huiszoeking in Koksijde.





"Het onderzoek loopt intussen verder. De twee verdachten boden de gestolen goederen immers te koop aan op het internet. Het gaat onder meer om zonnebrillen, dure flessen wijn zoals Château Petrus en Château Margaux en zilverwerk en relikwieën uit kerken", aldus Ine Deburchgraeve. Mogelijk komen de inbrekers nog voor meer diefstallen in aanmerking. De 25-jarige Antwerpenaar was overigens op penitentiair verlof toen hij de inbraken pleegde.





De twee zitten op dit moment in voorhechtenis. (BBO)