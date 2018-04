Politie Westkust gaat offroad 17 april 2018

Het wagenpark van de politiezone Westkust werd uitgebreid met een gloednieuwe Volkswagen Amarok, een pick-uptruck. "De nieuwe wagen garandeert de burger een nog hogere veiligheid, aangezien de wagen in alle omstandigheden ingezet kan worden. Denk maar aan interventies op het strand of op drassige paden, of als de politie een zware lading moet vervoeren bij een ramp, of hulp moet bieden als een dier vast zit in de modder", zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve. (BBO)