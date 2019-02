Politie waarschuwt: malafide verkoper van gereedschappen op pad in Oostduinkerke Bart Boterman

13 februari 2019

14u54 0 Koksijde De politie waarschuwt voor een malafide verkoper van gereedschappen die van deur tot deur gaat in Oostduinkerke. De man verplaatst zich met een grijze Mercedes Vito en draagt een maatpak.

Volgens de politie Westkust kwam woensdag kort na de middag een melding binnen vanuit de Witte Burg in Oostduinkerke. Een man had er aangebeld bij een woning en probeerde werkgereedschappen van Makita te verkopen aan onrealistisch lage prijzen. De bewoners gingen er niet op in en verwittigden de politie.

“De verdachte is een man van ongeveer 40 jaar oud met zongebruinde huid en kort haar. De man is gekleed in een maatpak en spreekt met een Hollands accent. Hij verplaatst zich met een Mercedes Vito met dubbele cabine en een Nederlandse nummerplaat, beginnend met ‘V786'. Als u deze persoon opmerkt, verwittig dan meteen onze diensten op 058 53 30 00", luidt de mededeling van de politie Westkust.