Politie ter plaatse voor tafelschuimer BART BOTERMAN

14 juni 2018

20u41 0

De politie kwam woensdag iets voor 14 uur tussenbeide in een horecazaak op de Zeedijk in Koksijde voor een tafelschuimer. De man had lustig gegeten en gedronken, maar kon nadien niet betalen. De horeca-uitbaters verwittigden de politie. De tafelschuimer had geen enkele cent bij, maar de politie stelde een proces-verbaal op en regelt een latere betaling.