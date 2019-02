Politie Koksijde waarschuwt voor oplichter die ‘handdoeken verkoopt’ Bart Boterman

08 februari 2019

14u40 0 Koksijde De politie Westkust waarschuwt voor een malafide verkoper van handdoeken in Koksijde. Vrijdagmiddag kwam namelijk een ongeruste melding binnen vanuit Pannekalsijde in Koksijde, een zijstraat van de Pannestraat.

“Een man belde aan bij de woning en probeerde onder het mom van gratis handdoeken en lakens de woning te betreden. Na een verkooppraatje probeerde de man, die helemaal geen handdoeken bij zich had, toch 250 euro aan te rekenen”, waarschuwt de politie. De bewoners gingen er niet op in en belden de politie. Intussen was de verdachte richting Veurne gereden in een zwarte BMW van het type sedan.

De politie roept op om geenszins in te gaan op het aanbod van de malafide verkoper. “Het gaat om een man van ongeveer 40 tot 50 jaar oud en 1,70 m groot met een gezette lichaamsbouw, een rond hoofd en onopvallende kledij”, aldus de politie. Wie hem aan de deur krijgt, wordt verzocht meteen de politie Westkust op het nummer 058 53 30 00.