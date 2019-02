Pluim voor Koksijdenaars: kwart minder restafval naar verbrandingsoven GUS

15u00 0 Koksijde De voorbije tien jaar is de hoeveelheid restafval in Koksijde met een kwart gedaald, ofwel met 1.800 ton. Dat is te danken aan de inspanningen van de gemeente, maar ook aan die van alle inwoners en toeristen.

“Tien jaar geleden ging er nog 6.400 ton naar de verbrandingsoven, vandaag is dat 4.600 ton”, zegt diensthoofd milieu en duurzame ontwikkeling Jan Vandromme. “Een snelle berekening leert dat we daardoor 1.700 ton CO² minder uitstoten.” Milieuschepen Guido Decorte (LB) pikt in: “Met de gemeente hebben we een waaier aan maatregels en proefprojecten ingevoerd. Ik denk maar aan het aandeel selectieve afvalinzamelpunten dat is verhoogd, of aan de invoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’ op ons recyclagepark. We promoten de herbruikbare boodschappentas, geven een premie aan wie herbruikbare luiers gebruikt en stimuleren organisatoren van evenementen om herbruikbare bekers te gebruiken. Ook beachbars en surfclubs doen hun best om geen wegwerpplastic te gebruiken. Het team mooimakers zorgt ervoor dat er geen afval blijft rondslingeren op het strand, op de Zeedijk en tijdens evenementen. Ook in de toekomst zie ik de berg restafval verder dalen. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat het beter kan.”