Plots een vlaggenmast van 12 meter pal voor raam slaapkamer. Burgemeester begrijpt commotie niet: "Ze weten nog niet hoe het kunstwerk er zal uitzien" Acht bewoners Europaplein dagen stadsbestuur voor rechter BART BOTERMAN

06 juni 2018

02u39 126 Koksijde Een mast pal voor je raam. Acht bewoners van residentie San Fernando op het Europaplein stappen naar de rechter. Maar volgens de burgemeester is er geen vuiltje aan de lucht.

Het kunstwerk van 12 meter hoog moet volgens het stadsbestuur extra glans geven aan het Europaplein, op dit moment in de laatste fase van een heraanleg. Het kunstwerk is voorlopig nog een karakterloze, metalen constructie. Binnenkort worden echter de panelen met Europese vlaggen eraan bevestigd. "Maar mijn cliënten trekken nu al aan de alarmbel. Met of zonder vlaggen, die mast belemmert het zicht vanuit hun ramen en dat betekent dat de waarde van hun eigendommen daalt", zegt advocaat Philippe Versyp.

Mét vergunning

De stad Koksijde heeft voor de mast nochtans een vergunning en kreeg ook groen licht van de gedeputeerde van de provincie. De mast staat overigens niet op het Europaplein, maar anderhalve meter ernaast, enkele meters van residentie San Fernando verwijderd. "De bewoners vinden het niet kunnen dat niemand van de gemeente hen iets heeft gevraagd wat betreft de heraanleg van het plein en de komst van de vlaggenmast. Er is geen openbaar onderzoek geweest en dat stuit hen tegen de borst", aldus Versyp. De klacht is intussen ingediend bij de rechtbank van Veurne en werd ook verstuurd naar het stadsbestuur. "In de eerste plaats willen we dat de rechter de werken aan de vlaggenmast stil legt door middel van een een tussenvonnis, daarna vragen we de rechter om ter plaatse te komen. Een vonnis over de grond van de zaak zal wellicht nog maanden duren", besluit Versyp.

Zicht op zee blijft

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld) ziet naar eigen zeggen geen graten in de vlaggenmast. "De waarde van de appartementen op het Europaplein zal net stijgen dankzij de heraanleg en de opwaardering van de buurt. Daarin zijn miljoenen euro's geïnvesteerd", stelt hij. De burgemeester vindt het jammer dat de bewoners nu al een proces aanspannen tegen de stad. "Want ze weten nog niet hoe het kunstwerk er zal uitzien. Als hun zicht op zee belemmerd zou zijn, had ik hun verzuchtingen nog kunnen begrijpen. Maar hier gaat het om het zicht uit de slaapkamers, aan de achterkant van het appartementsgebouw", aldus de burgemeester. Hij geeft wel toe dat de omwonenden niet bevraagd werden. "Maar de heraanleg van het Europaplein is wel uitvoerig besproken op de gemeenteraad, in alle openbaarheid. Een openbaar onderzoek is niet verplicht aangezien het om openbaar domein gaat. Maar uiteraard heeft iedereen het recht om een rechtszaak aan te spannen. We zullen de procedure moeten afwachten."