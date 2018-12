Piet Huysentruyt wordt ambassadeur van Ter Duinen Ook sommelier Kris Lismont en hotelmanager Tim Van der Valk zullen leerlingen helpen en motiveren GUS

07 december 2018

10u29 0 Koksijde Voor de vierde keer heeft de Koksijdse hotelschool Ter Duinen drie oud-leerlingen als ambassadeur aangesteld. De bekendste is kok Piet Huysentruyt. Daarnaast zullen ook sommelier Kris Lismont en hotelmanager Tim Van der Valk de leerlingen helpen en motiveren.

“Ik studeerde in 1982 af aan de hotelschool Ter Duinen en koester alleen maar mooie herinneringen aan die periode. Een leuke anekdote? Een paar keer hebben we gerevolteerd, moet ik bekennen. Ik was ook al 18 jaar toen ik in Koksijde aankwam. Ik herinner me dat we collectief van school wegbleven omdat de laatstejaars niet op café mochten. Drie dagen schorsing was het gevolg. Een andere keer kantten we ons tegen het te vroege sluitingsuur van de kantine op school. Vriendschappen voor het leven zijn in Koksijde gesmeed. Je werkt en leeft met alle leerlingen op één site en dat zorgt voor een sterke band. Vrijheid was er, maar binnen een afgelijnd kader. Ik ben nog altijd fier op die periode en het is dat gevoel dat ik als ambassadeur wil overbrengen aan de leerlingen van vandaag.”

“Net zoals wij onze helden hadden, hebben de jongeren vandaag ook helden. Het was leuk om te ervaren dat die jonge gasten opkijken naar iemand zoals ik. Ik werk graag met de jeugd. De gemiddelde leeftijd van mijn brigade in Likoké is 20 jaar. Naast de fierheid voor het vak wil ik de leerlingen ook bijbrengen dat ze zich moeten wapenen tegen het leven, want tegenslagen zullen zeker op hun pad komen. Leren genieten is nog zo’n levensles. Volgend jaar zal ik voor Ter Duinen een Huysentruytmenu samenstellen.”

Een andere ambassadeur is sommelier Kris Lismont, die in 1993 afstudeerde. “Hij was jaren het gezicht van het restaurant Mondevino in Borgloon, maar wordt straks leerkracht onder meer op onze school”, zegt technisch adviseur Koen Hardeman van Ter Duinen. “Hij zal onze leerlingen zijn kennis over wijnen overbrengen.”

De derde ambassadeur is Tim Van der Valk, die in 2006 zijn diploma behaalde. Hij is manager van hotel Van der Valk in Beveren. “De interactie tussen onze oud-leerlingen en de jongeren die nu les volgen bij ons, is leerrijk. Zowel het technische aspect van het vak als het menselijke verhaal komen aan bod. De tips en ervaringen die uitgewisseld worden zijn goud waard voor de nieuwe generatie.”